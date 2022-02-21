تعرف على سبب وفاة عادل عبدالعال طبيب الأعشاب و خبير الطب البديل

(مصراوي):

كشف أحد أقارب الراحل الدكتور عادل عبدالعال، المتخصص فيما يعرف باسم خبير "الطب البديل" القائم على التداوي بالأعشاب الطبيعية، الذي وافته المنية أمس الأحد.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن عبدالعال، تعرض لأزمة قلبية حادة، أدت إلى وفاته، مشيرًا إلى أنه ستتم مراسم الدفن تمت في مسقط رأسه بميت غمر قرية الحاكمة بمحافظة الدقهلية.

يُذكر أن الدكتور عادل عبدالعال، طبيب معروف في مجال الطب البديل والتغذية والعلاج بالأعشاب، وكانت له عدة كتب ينشر فيها الوصفات والأعشاب الطبية، وكانت له حلقات تلفزيونية شهيرة عن العلاج بالأعشاب والعادات الصحية.

وتعرض لأزمة قلبية حادة، وعليه أصيب بضيق تنفس، وتوفي مساء الأحد.