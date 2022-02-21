الصحف تبرز تأكيد السيسي ضرورة "الدبلوماسية البرلمانية" للدفاع عن المصالح العربية

القاهرة-(أ ش أ):

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن انعقاد الدورة الحالية لمؤتمر البرلمان العربي تحت عنوان «دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي» يجسد المسئولية القومية الكبيرة التي تقع على عاتق البرلمانيين العرب في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة العربية، ولا سيما أن الدبلوماسية البرلمانية باتت إحدى الأذرع المهمة لأي تحرك عربي فعال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصبحت ركنا مكملا للدبلوماسية الرسمية في خدمة مصالح الشعوب العربية، والدفاع عن قضاياهم العادلة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، وذلك بحضور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برؤساء البرلمانات العربية، مؤكدا أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية، في ضوء ما يسهم به ذلك في تبادل الخبرات، وتعزيز وحدة الصف والتكاتف العربي.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أن رعاية الرئيس للمؤتمر تعد شرفا كبيرا، خاصة في ضوء الدور المهم الذي تقوم به البرلمانات العربية، بصفتها تجسد إرادة الشعوب، فضلا عن إسهامها من خلال البحث والتشريع في تناول القضايا التي تشغل الدول العربية، ولا سيما في مجال تعزيز التعاون من أجل مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وبذل مزيد من الجهود في هذا الإطار على صعيد الجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية.

من ناحيته، أعرب رئيس البرلمان العربي عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مشيرا إلى حرص مؤتمر البرلمان العربي على الإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك، وبلورة رؤية برلمانية موحدة، لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، وثمن جهود مصر، بقيادة الرئيس، ومواقفها المُشرفة والمشهود لها في تعزيز العمل العربي المشترك، والدفاع عن الأمن القومي العربي كركيزة أساسية لاستقرار الأمة، فضلا عن الدعم غير المحدود الذي تقدمه مصر بكل مؤسساتها وأجهزتها لاحتضان البرلمان العربي في القاهرة، وتيسير عمله.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع الرئيس، حيث أعرب الحضور عن تقديرهم مواقف مصر على المستوى العربي، باعتبارها قلب الأمة النابض، واعتزازهم بإسهامها الرائد في توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع الدول العربية، والحفاظ على أمنها القومي، وصون مصالح الدول العربية، وذلك تحت القيادة الحكيمة للرئيس، التي قهرت تحديات التنمية، لتجسد أقوى مظاهر الإنجازات في مصر.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التوجه الثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، وكذا تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص في ظل أهميته كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كل أوجه البنية الأساسية، خاصةً في قطاع النقل العام، معرباً عن وجود فرصة لإقامة شراكة تصنيعية مع شركة تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات في مصر والاستفادة من مبادئ الإدارة المتقدمة التي تتبعها الشركة، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لمد المزيد من خطوط السكك الحديدية بطول يتجاوز 2000 كم إضافية خلال السنوات القادمة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس كارلوس أوريول رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ومحمد لبيب المدير الإقليمي للشركة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض أوجه التعاون الحالية مع شركة تالجو الإسبانية العريقة في مجال القطارات، خاصةً تصنيع عربات قطار النوم الفاخرة، فضلاً عن التباحث حول الآفاق المتاحة للمشروعات المستقبلية التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركة الإسبانية من خلال دراسة إنشاء مصنع متكامل لها في مصر لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

وعرض الفريق كامل الوزير أبرز محاور التعاون مع شركة تالجو في إطار استراتيجية تطوير منظومة الوحدات المتحركة لعربات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الشركة الإسبانية تعد إحدى أكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة على مستوى العالم.

من جانبه، أعرب رئيس شركة تالجو عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً اهتمام الشركة بالتوسع في مشروعاتها القائمة مع مصر، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لزيادة استثماراتها في المنطقتين العربية والإفريقية، ومشيداً بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذى انعكس على تحسين بيئة الاستثمار، فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها، والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجاً يحتذى على صعيد التعاون مع الشركات العالمية في العديد من المجالات.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى عهد دولة الكويت.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مرزوق الغانم نقل إلى الرئيس تحيات أمير الكويت، وولى عهد الكويت، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وحرص الكويت على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر إزاء مختلف القضايا، خاصةً في ضوء الدور المصري المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، وحرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.