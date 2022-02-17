أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب أوميكرون

رئيس الوزراء: رصدنا عودة التعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى

03:34 م الخميس 17 فبراير 2022
رئيس الوزراء: رصدنا عودة التعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنه توجد تقارير تؤكد عودة بعض التعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى، برغم أن الدولة نفذت العديد من حملات الإزالة.

وأشار مدبولي، خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الخميس، إلى أن الدولة استثمرت في منظومة رصد التغيرات المكانية ويجب الاستفادة من هذه المنظومة والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.

وأضاف رئيس الوزراء: لن نسمح بعودة مشاهد التعديات السابقة مرة أخرى، وسنتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وسيكون التعامل بقرارات فورية، تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وإلغاء كل صور الدعم لكل متعدٍ على الأراضي الزراعية، سواء دعم الخبز أو التموين أو الأسمدة وغيرها بخلاف القانون الذي يتم إعداده لتجريم هذه المخالفة كجريمة مُخِلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مُغلظة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تعديات الأراضي الزراعية

الخبر التالى:

"القصير" يبحث فرص الاستثمار الزراعي مع وفد المجلس الاقتصادي العربي الأفريقي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2101

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

2765

متعافون اليوم

461299

إجمالي الإصابات

23519

إجمالي الوفيات

393254

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار وبرودة وصقيع ليلا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا