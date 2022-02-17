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بينها شم النسيم.. تعرف على الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان 2022

08:00 ص الخميس 17 فبراير 2022
بينها شم النسيم.. تعرف على الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان 2022

الهيئة المصرية العامة للمساحة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد شهر رمضان الكريم لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

ووفقًا للمواعيد المعلنة من هيئة المساحة، يبدأ شهر رمضان يوم 2 أبريل المقبل وتصل مدة الصوم في اليوم الأول لـ 14 ساعة و19 دقيقة.

وتكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022 فلكيا، وينتهي يوم 2 مايو 2022.

ووفقا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، تكون العطلات الرسمية في الدولة خلال شهر رمضان المبارك يومين وهما كالتالي:

- الاثنين ٢٥ أبريل: عيد تحرير سيناء

- الاثنين ٢٥ أبريل: عيد شم النسيم.

- الأحد 1 مايو: عيد العمال

- الإثنين 2 مايو: وقفة عيد الفطر المبارك

وكانت الحكومة انتهجت طريقة للتعامل مع العطلات الرسمية في منتصف الأسبوع، بتأخيرها إلى يوم الخميس نهاية الأسبوع، ما يعني أنه قد يتم تأخير مواعيد بعض العطلات الرسمية السابقة حتى نهاية الأسبوع.

وتوجد بعض القطاعات التي ينطبق عليها إجازة يوم السبت من كل أسبوع بجانب الجمعة، وبالنسبة لهذه القطاعات ستكون أيام الإجازة خلال شهر رمضان 12 يومًا.

الهيئة المصرية العامة للمساحة الإجازات الرسمية شهر رمضان 2022 شم النسيم

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