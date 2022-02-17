اليوم.. أشرف زكي يقدم "المسرح وحشنا" بحضور وزيرة الثقافة

يستعد الفنان أشرف زكي لإخراج مسرحية جديدة تحت عنوان "المسرح وحشنا"، بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، وتقدم على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، يشارك في بطولتها خالد أنور ونغم صالح ومازن جمال عبدالناصر وميرنا نديم وعبدالعزيز علي.

العرض يعتبر إحياء للمسرح القديم لأهم مشاهد وأغاني المسرحيات الخالدة في وجدان كل مواطن مصري مثل مدرسة المشاغبين، إلا خمسة، سيدتي الجميلة، هالة حبيبتي، وغيرهم حيث يجسد شباب العرض نجوم الزمن الجميل فتقدم نغم صالح الفنانة شويكار وخالد أنور يقدم بهجت الأباصيري الشخصية الشهيرة للفنان عادل إمام، والعرض يتسم بالاستعراضات الغنائية التي سيتم تنفيذها على أعلى مستوى.