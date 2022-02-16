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تنبيه مهم من الأوقاف للمتقدمين لمسابقة الأئمة والعمال: يوجد طريق واحد للتعيين

05:59 م الأربعاء 16 فبراير 2022
تنبيه مهم من الأوقاف للمتقدمين لمسابقة الأئمة والعمال: يوجد طريق واحد للتعيين

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى:

طالبت وزارة الأوقاف، كل من تنطبق عليه شروط مسابقة الأئمة والعمال، سرعة التقدم للتسجيل عبر بوابة الوظائف التابعة للحكومة المصرية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنها تلقت استفسارات كثيرة من خطباء المكافأة على بند التحسين أو غيره و من المتعاقدين بنظام أجر مقابل عمل عن مدى تقدمهم للإعلان، مشيرة إلى أنه للإجابة على الجميع ممن تنطبق عليهم شروط الإعلان سرعة التقدم، إذ إن الطريق الوحيد للتعيين هو الإعلان دون سواه.

ولفتت إلى أنه تسهيلًا على الراغبين في التقدم، الدخول على رابط المسابقة:
مسابقة الأئمة:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=kdriF1XpD5i3rDj56lpTqA==

مسابقة العمال:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=48AV8UPCc38m05fxH0BApA==

وبدأت وزارة الأوقاف، أمس، تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق لوظيفتي إمام وعامل، وحتى الثاني من مارس المقبل.

وأتاحت وزارة الأوقاف المصرية، التقدم لـ ٢٠٠٠ إمام وعامل بنظام التعاقد، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يكون التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وكشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، عن تفاصيل جديدة في مسابقة الأئمة والعمال بنظام التعاقد، التي يبدأ التقديم لها في الـ 15 من فبراير الجاري، وحتى الثاني من مارس المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن هناك فرصة كبيرة للتعيين بوزارة الأوقاف الأئمة والعمال الذين سيتم قبولهم بنظام التعاقد بعد فترة وجيزة، شريطة إثبات الكفاءة وحسن السير والسلوك طوال فترة العقد.

وأشار المصدر، إلى أن هناك خطة لدى وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتعيين ثلاثة آلاف إمام وعامل خلال الثلاث سنوات المقبلة، عبر بوابة الحكومة المصرية.

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