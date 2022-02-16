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ملك بلجيكا يشيد بالدور المصري في ترسيخ الاستقرار بالشرق الأوسط وإفريقيا

05:36 م الأربعاء 16 فبراير 2022
ملك بلجيكا يشيد بالدور المصري في ترسيخ الاستقرار بالشرق الأوسط وإفريقيا

الملك فيليب ملك بلجيكا

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كتب - محمود مصطفى:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، الملك فيليب ملك بلجيكا، بمقر القصر الملكي ببروكسل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الملك فيليب رحب بالرئيس السيسي في زيارته الأولى لبلجيكا، وأشاد بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأكد بسام راضي، أن الملك فيليب أكد حرص بلاده على تنمية العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، في ظل الطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها مصر.

وأشار إلى أن الملك فيليب أشاد بالدور المصري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية "إكسترا نيوز"، قبل قليل.

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