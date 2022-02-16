حدث ليلاً| صرخة طفلة توقع "متحرش أكتوبر".. بوتين: ما يحدث في دونباس "إبادة جماعية"
07:37 ص الأربعاء 16 فبراير 2022
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
لم تدر ربة منزل أن إرسالها لصغيرتها إلى مخبز مجاور لمسكنها سيحمل تصرف صادم سيظل عالقا في ذهن الطفلة طيلة حياتها بعدما تحرش عامل بها ظنا أن فعلته ستمر دون مناسبة لكن النهاية جاءت خلف القضبان.
السائق سلم نفسه.. مصرع شرطي صدمته سيارة نقل بـ"صحراوي أطفيح"
السائق سلم نفسه.. مصرع شرطي صدمته سيارة نقل بـ"صحراوي أطفيح"
لقي شرطي مصرعه صدمته سيارة نقل بالطريق الصحراوي بمركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء.
الاتحاد الأوروبي يحذر من اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يحذر من اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا
ندد الاتحاد الأوروبي بدعوة مجلس الدوما الروسي الرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا. ويعتبر الاعتراف بتلك المنطقتين بمثابة نهاية عملية السلام في شرق أوكرانيا واتفاقات مينسك الموقعة بفضل وساطة فرنسية وألمانية والتي تنص على عودة هذه المناطق على المدى البعيد إلى سيادة كييف.
لبنان: قوى الأمن الداخلي تنفي منع تنفيذ مذكرة ضبط وإحضار لحاكم المصرف المركزي
نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان ما تردد حول منع عناصر المديرية لقوة أمنية من تنفيذ مذكرة ضبط وإحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
"متهمًا إسرائيل بدعم الرباط".. الرئيس الجزائري: العلاقة مع المغرب تأزمت
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن علاقة بلاده مع المغرب تأزمت أكثر، متهما إسرائيل بدعم نظام الرباط.
الاستخبارات الإستونية: روسيا مستعدة لعملية عسكرية في أوكرانيا
أفادت المخابرات الإستونية بأن روسيا مستعدة عسكريا لإطلاق عملية عسكرية شاملة ضد أوكرانيا من النصف الثاني من فبراير.
المستشار الألماني يعترض على وصف بوتين بوجود "إبادة جماعية" بشرق أوكرانيا
اعترض المستشار الألماني أولاف شولتس على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود إبادة جماعية في شرق أوكرانيا.
بايدن: واشنطن وموسكو تتشاركان الرغبة في بناء الاستقرار العالمي
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده لا تستهدف روسيا ولا تسعى لزعزعة الاستقرار هناك، وأن الشعب الروسي صديق للشعب الأمريكي..
لافروف: تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام للناتو "سيريح" للعديد من البلدان
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو سيكون بمثابة "راحة" للعديد من البلدان، بما في ذلك دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
بوتين: ما يحدث في دونباس "إبادة جماعية" من جانب أوكرانيا
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يحدث في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا) بالإبادة الجماعية من قبل السلطات الأوكرانية، مؤكدًا أن الصراع في هذه المنطقة بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014.
"الأُخدود العلوي".. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة جديدة من الطقس السيئ
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 16 فبراير إلى الأحد 20 فبراير.
الناتو: تلقينا طلبًا من أوكرانيا للحصول على مساعدة دولية
أعلن بيان صادر عن منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن المركز الأوروبي الأطلسي لتنسيق الاستجابة للكوارث (EADRCC) تلقى طلباً من أوكرانيا في 15 فبراير الجاري للحصول على مساعدة دولية في ظل التطورات الراهنة.
بايدن: إذا هاجمت روسيا أوكرانيا لن ينسى العالم أنها اختارت مسار القتل
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والناتو لا يشكلان تهديدا لروسيا كما أن أوكرانيا ليست تهديدا لها، متابعًا أن بلاده لا تسعى إلى تقويض الاستقرار في روسيا.
الرئيس الجزائري يعين ثلث أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين أعضاء الثلث الرئاسي في مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري).
السفير الأمريكي: مصر مركزًا إقليميًا مهمًا للطاقة في إفريقيا والمتوسط والشرق الأوسط
أكد السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، أن مصر تعد مركزًا إقليميًا مهمًا للطاقة في إفريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط ولديها سجل حافل من الريادة في إنتاج الطاقة وتوزيعها وأمنها، فضلاً عن التكنولوجيا الخضراء.
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