لافروف: تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام للناتو "سيريح" للعديد من البلدان

روسيا - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو سيكون بمثابة "راحة" للعديد من البلدان، بما في ذلك دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماع مع وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو - "هناك أناس عقلاء. أنا مقتنع بأنه إذا حدث هذا، فإن الكثيرين سيتنفسون الصعداء، بما في ذلك في أوروبا"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية، معربًا عن أمله في أن تجد هذه الفكرة طريقها في النهاية إلى صانعي القرار.