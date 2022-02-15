بايدن: إذا هاجمت روسيا أوكرانيا لن ينسى العالم أنها اختارت مسار القتل

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والناتو لا يشكلان تهديدا لروسيا كما أن أوكرانيا ليست تهديدا لها، متابعًا أن بلاده لا تسعى إلى تقويض الاستقرار في روسيا.

وأشار بايدن، في كلمة له مساء الثلاثاء، تعليقًا على الأزمة الأوكرانية، إلى إنه إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة فإن الكلفة البشرية ستكون كبيرة، وإنها ستواجه تنديدًا دوليًا قويًا ولن ينسى العالم أنها اختارت مسار القتل.

وأكد الرئيس الأمريكي، على أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا لا يزال خيارًا قائمًا، وأن بلاده لم تتحقق بعد من إعادة القوات الروسية من الحدود الأوكرانية إلى مواقعها.

وقال، إن بلاده اعتمدت الدبلوماسية مسارًا لحل الأزمة ولكن يبقى الهجوم الروسي على أوكرانيا احتمالاً واردًا.