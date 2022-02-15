بايدن: واشنطن وموسكو تتشاركان الرغبة في بناء الاستقرار العالمي

11:24 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
بايدن: واشنطن وموسكو تتشاركان الرغبة في بناء الاستقرار العالمي

جو بايدن

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده لا تستهدف روسيا ولا تسعى لزعزعة الاستقرار هناك، وأن الشعب الروسي صديق للشعب الأمريكي..

وقال بايدن في خطاب حول الأزمة الأوكرانية، إن بلاده مستعدة للتعاون الدبلوماسي مع روسيا لتحسين الاستقرار والأمن في أوروبا ككل، مضيفًا أن واشنطن وموسكو تتشاركان الرغبة في بناء الاستقرار العالمي، وأن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

وتابع أن الولايات المتحدة تتفق مع روسيا بشأن الحاجة إلى مواصلة الجهود الأمنية الدبلوماسية في أوروبا، مضيفًا: "هم لديهم مخاوف أمنية، اتفقنا أنا وبوتين على أن خبرائنا من الطرفين يجب أن يواصلوا العمل نحو هذا الهدف مع شركائنا الأوروبيين".

واختتم كلمته قائلاً: "بالأمس أعلنت السلطات الروسية عن استعدادها لمواصلة الدبلوماسية.. وأنا أوافق على هذا يجب منح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح".

جو بايدن الاستقرار العالمي روسيا الشعب الروسي

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