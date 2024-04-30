"الصحفيين" تطلق مشروع تطوير مركز التدريب وتعيد افتتاح الاستديوهات

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كتب- محمد شاكر:

أطلقت نقابة الصحفيين، اليوم، مشروع تطوير مركز تدريب نقابة الصحفيين وإعادة تشغيل الاستوديوهات، بعد إعادة تهيئة وتشغيل وتوظيف كامل البنية التحتية التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، والنقيب الأسبق يحيي قلاش، ووكيل النقابة رئيس لجنة التدريب، محمد سعد عبدالحفيظ، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، وأمين الصندوق محمد خراجة، وأعضاء المجلس حسين الزناتي، ومحمد الجارحي، ومحمود كامل.

وتعهد نقيب الصحفيين بدعم المركز خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن النقابة بصدد توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات والهيئة التي لها علاقة بالعمل الصحفي والإعلامي، لعقد شركات في مجال التدريب، مشيدا بالجهد المبذول لتطوير المركز.

وأشاد النقيب بالجهد المبذول حتى وصل المركز إلى مرحلة تؤهله إلى وضعه على خارطة المراكز التدريبة الاحترافية في الوطن العربي.

وقال وكيل نقابة الصحفيين، محمد سعد عبدالحفيظ: إن مركز تدريب النقابة تم تطويره بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتم تشغيل استوديوهات الإذاعة والتلفزيون، وبدأت فيه تدريبات عملية لأعضاء الجميعة العمومية، وطلاب الصحافة والإعلام، كما فتح مجلس النقابة الباب أمام تأجير القاعات والاستوديوهات.

ووجه عبد الحفيظ الشكر والتقدير لحاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي الذي مول المركز بالكامل قبل 8 سنوات، كما وجه الشكر أيضا للنقيب الأسبق يحيى قلاش وأعضاء مجلسه الذين باشروا أعمال تأسيس المركز.

وتابع: الشيخ سلطان أقام هذا المركز من مساحة فضاء إلى مركز تدريب يليق بنقابة الصحفيين، وأشاد بدور مؤسسة هيكل للصحافة العربية التي ساهمت في دعم عدد من الدورات النوعية لأعضاء الجمعية العمومية.

وبدأ حفل إطلاق مشروع التدريب بجولة قام بها مجلس النقابة داخل استديوهات المركز والقاعات المحاضرات النظرية وصالة التحرير، حيث قدَّم مدير مركز التدريب جمال غيطاس شرحًا، أثناء الجولة، لمجلس النقابة، حول الاستديوهات الاذاعة والتلفزيون، ووحدة المونتاج التي يتم منها تجميع المحتوي الاستديو التلفزيونوني.

وأشار غيطاس إلى أن الدورات التي استخلصها المركز ستشمل٧٢٠ نقطة تدريب موزعة على ٧٠ موضوع وعلى ١٥ دورة في ٧ مسارات.