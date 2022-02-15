المستشار الألماني يعترض على وصف بوتين بوجود "إبادة جماعية" بشرق أوكرانيا

11:27 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
المستشار الألماني يعترض على وصف بوتين بوجود "إبادة جماعية" بشرق أوكرانيا

أولاف شولتس

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موسكو - (د ب أ)

اعترض المستشار الألماني أولاف شولتس على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود إبادة جماعية في شرق أوكرانيا.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين في الكرملين اليوم الثلاثاء، إن هذه "كلمة حادة لكنها خاطئة".

جاء ذلك خلال مقارعات لبوتين وشولتس في المؤتمر الصحفي المشترك بعد اللقاء الذي جمع بين الجانبين، وكان بوتين قال إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) قصف بلجراد في نهاية التسعينيات بدون تفويض من مجلس الأمن الدولي.

في المقابل، رفض شولتس رأى بوتين ،وأكد أن الحلف كان يقصد آنذاك منع وقوع إبادة جماعية ورد بوتين بدوره إن هناك "إبادة جماعية" في شرق أوكرانيا اليوم، وعندئذ توقف شولتس عن الرد في بادئ الأمر.

أولاف شولتس فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا

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