الرئيس الجزائري يعين ثلث أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان

09:45 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
الرئيس الجزائري يعين ثلث أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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الجزائر - (أ ش أ)

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين أعضاء الثلث الرئاسي في مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري).

ذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن ذلك التعيين جاء عملا بأحكام المادتين 121، و122 من الدستور الجزائري، موضحة أن قرار التعيين شمل 26 عضوًا برلمانيًا جديدًا لمدة 6 أعوام.

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Asha
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