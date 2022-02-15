الرئيس الجزائري يعين ثلث أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان

الجزائر - (أ ش أ)

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين أعضاء الثلث الرئاسي في مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري).

ذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن ذلك التعيين جاء عملا بأحكام المادتين 121، و122 من الدستور الجزائري، موضحة أن قرار التعيين شمل 26 عضوًا برلمانيًا جديدًا لمدة 6 أعوام.