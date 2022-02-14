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​أصغر أصوام السنة وهذه قصته.. الأقباط يبدأون اليوم صوم يونان النبي

03:00 ص الإثنين 14 فبراير 2022
​أصغر أصوام السنة وهذه قصته.. الأقباط يبدأون اليوم صوم يونان النبي

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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كتب- مينا غالي:

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين 14 فبراير الجاري، صوم يونان والمعروف بـ"صوم أهل نينوى"، والذى يمتد لمدة 3 أيام بحسب ما أقرت الكنيسة.

أصغر أصوام السنة

تبلغ مدة صوم يونان 3 أيام، ويسبق عادة الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، وبالتالي فهو أصغر أصوام السنة في الكنيسة القبطية.. ويعرف إفطار صوم يونان بـ (فصح يونان) وهو اصطلاح كنسى فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذى يطلق عليه أيضا (عيد الفصح) مما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان على أنها رمز لقصة السيد المسيح.

قصة صوم يونان

يوجد سفر في العهد القديم باسم سفر يونان النبي وهو خامس أسفار الأنبياء الصغار بعدد إصحاحات يبلغ 4 إصحاحات فقط، وتعود قصته إلى عن غضب الله على أهل نينوى وأنه أراد أن يرسل يونان النبى لهم حتى يُرجعهم إلى الطريق الصحيح، ولكن يونان النبى هرب إلى بلدة تسمى "ترشيش" عبر البحر ظنا منه أنه سيهرب من وجه الله.

ووفق القصة المذكورة في سفر يونان، ركب يونان النبى سفينة فى البحر فأحدث الله ريحًا شديدة أحدثت نوءًا عظيما، وهاج البحر على من فى السفينة، وقالوا: يوجد أحدنا صاحب مصيبة وألقوا قرعة لمعرفة من صاحب هذه البلية فجاءت القرعة على يونان النبى، وألقوه فى البحر وكان الله قد أعد حوتا فى انتظار يونان ليبتلعه.

واستمر يونان فى بطن الحوت 3 أيام ليدرك خطيئته، وصلى فى بطن الحوت أن ينجيه ويستجيب لدعائه، وأمر الله الحوت أن يخرج يونان ويقذفه إلى البر بعد أن مكث فى جوفه 3 أيام.

عقب ذلك، أخبر الله يونان أن يذهب إلى مدينة نينوى- وهى بلدة فى العراق القديم كانوا يعبدون آلهة كثيرة- ليدعوهم للعدول عن شرورهم، وأن الله سيهلكهم بعد 40 يومًا، وبعد أن استقبلوا يونان النبى صاموا وتابوا حتى رفع الله غضبه عنهم.

مأكولات صوم يونان

يعتبر صوم يونان في حكم أصوام المرتبة الأولي، فيصام انقطاعيًا صومًا نسكيًا إلى ساعة متأخرة، ولا يأكلون فيه السمك، مثله في ذلك مثل الصوم الأربعيني، والأربعاء والجمعة وأسبوع الآلام، وبرمون عيديّ الميلاد والغطاس المجيدين.

وهذا العام لن يصوم الأقباط انقطاعيا يوم الثلاثاء بسبب مجئ عيد دخول المسيح الهيكل، حيث تقيم الكنيسة قداسا صباحيا بهذه المناسبة.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأقباط صوم يونان النبي

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