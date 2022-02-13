"Nawy" تحصل على تمويل تأسيسي بقيمة 5 مليون دولار

القاهرة - مصراوي:

حصلت شركة "Nawy" وهي شركة مصرية ناشئة في تكنولوجيا العقارات والتي يطلق عليها "proptech" على تمويل تأسيسي بقيمة 5 مليون دولار بقيادة عائلة ساويرس.

يبلغ عدد العاملين في "Nawy" حاليًا أكثر من 200 فرد حتى الآن، الأمر الذي ساهم في مساعدة الشركة لأكثر من 60 ألف شخص في تحديد الأماكن المثالية لمنازلهم، كما شهدت الشركة بختام 2021 نموًا غير مسبوق، حيث بلغ معدل النمو السنوي بختام العام (5.4) ضعف ما تحقق بختام 2020، وذلك بعدما وصلت إجمالي قيمة المبيعات إلى ما يزيد عن 200 مليون دولار بعد مساعدة آلاف العائلات في شراء منازل أحلامهم.

تجعل المنصة الناشئة عملية شراء وبيع العقارات عبر الإنترنت بسيطة وخالية من المتاعب وواضحة لكل المشاركين فيها بداية من المشتري وصولًا إلى المطور العقاري، الأمر الذي يوفر لعملائها تجربة شراء ليس لها مثيل.

تحتوي منصة "Nawy" على قاعدة بيانات ضخمة للعقارات، مما يتيح لجميع عملائها البحث وسط آلاف الخيارات، ثم تصفيتها وفقًا لمعايير عديدة مثل (مساحة الوحدة والسعر والموقع، وطرق السداد)، وتجعل هذه المميزات قرار شراء أي وحدة بالكامل بين يدي المستخدم، على عكس الطرق التقليدية التي تتضمن تدخل العديد من الأطراف وتؤثر على قرار العميل في الشراء.

كما تعمل "Nawy" على تطوير محركات البحث والذكاء الاصطناعي لديها، مما يجعل عملية التسويق لعملائها تتطابق مع احتياجاتهم، وتوفر لهم منازل تناسب متطلبات وتفضيلات كل مستخدم على حدا.

تجعل هذه التجربة المتكاملة عملية الشراء بالكامل عبر الإنترنت، وتقضي على لقاء السماسرة تمامًا، الأمر الذي يجعل تجربة شراء منزل أكثر كفاءة وسهولة للعملاء، بمجرد أن يقرر أحدهم الشراء بشكل نهائي، يقدم وسطاء "Nawy" العقاريين معاملات يسيرة عبر عدد من الوكلاء والمستشارين أصحاب الخبرات الطويلة، دون أي تكلفة إضافية على المستخدم.

الأمر لا يتوقف في هذه التجربة على عملاء "Nawy" فقط، لكن عملية الذكاء الاصطناعي أيضًا تساعد الوكلاء لدينا على تزويد الـ CRM بتقنيات لمعرفة العملاء المحتملين، وكذلك تساعدهم للوصول إلى كل المعلومات الخاصة بعملهم، علاوة على ذلك، فإنها تقدم لهم أيضًا جميع البيانات حول أدائهم في العمل، وتوصيات حول كيف يمكن تحسين هذا الأداء.

وعلق أنسي نجيب ساويرس، مدير مكتب العائلة "كنا أحد المستثمرين الأوائل في "Nawy" وذلك بعدما رأينا الإمكانات والجهد المبذول في العمل و شاركناهم هذا الطموح، وعندما أدركنا السرعة التي تتوسع وتنمو بها الشركة قمنا على الفور بزيادة استثماراتنا بها، نحن متحمسون جدًا لما يحمله المستقبل للشركة، خاصة مع توسع الخدمات التي تقدمها في سوق العقارات".

عند سؤاله عن مستقبل "Nawy" قال مصطفى البلتاجي، الرئيس التنفيذي للشركة "أعتقد حقًا أن التكنولوجيا لا تزال في بداية الطريق فيما يخص سوق العقارات في مصر، على الرغم من تحقيق الكثير في فترة زمنية قصيرة، إلا أنه مازال هناك المزيد من الفرص لتقديم المزيد والاستفادة من التقنيات الرقمية. وسنسعى دائما لإحداث تحول حقيقي في سوق العقارات في المنطقة، وجعل عملية صنع قرار الشراء أكثر سهولة ووضوح للعملاء".