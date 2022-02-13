الكنيسة تحتفل بذكرى شهداء الأقباط في ليبيا الثلاثاء.. ننشر القصة الكاملة

كتب- مينا غالي:

تحتفل إيبارشية سمالوط للأقباط برئاسة نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، الثلاثاء المقبل، بختام نهضة شهداء ليبيا بإقامة قداس الذكرى السابعة للشهداء لعيد استشهاد الأقباط على شواطئ سرت على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وبدأت كنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور، نهضة الشهداء بداية من أول فبراير بإقامة نهضة روحية لمدة أسبوعين، شارك فيها لفيف من أساقفة الكنيسة وسط احتفالات روحية بمشاركة أسر الشهداء مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، على أن تختتم الاحتفالات الثلاثاء المقبل بحضور نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط.

عيد الشهداء

وقرر المجمع المقدس للكنيسة في جلسته المنعقدة في يونيو من عام 2017 اعتبار يوم 8 أمشير من كل عام الموافق ذكرى شهداء ليبيا عيدًا لشهداء العصر الحديث الذين استشهدوا خلال السنوات الماضية من جراء أعمال العنف والإرهاب.

واقعة قتل شهداء ليبيا

تعود قصة شهداء ليبيا إلى 15 فبراير من عام 2015، حيث قام تنظيم داعش بإعدام 21 مصريًا قبطيًا تحت عنوان رسالة موقعة بالدماء إلى أمة الصليب؛ حيث بث تنظيم داعش فيديو يُظهر عملية ذبح 21 مصريًا على أحد السواحل في ليبيا. وأظهرت الصور معاملة مهينة من عناصر داعش للأسرى، حيث ساقوهم واحدًا واحدًا. وأظهرت إحدى الصور تلطخ مياه البحر بلون الدم.

وحينها أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة طارئة رداً على مقتل 21 مصرياً من قِبل تنظيم داعش في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب دون أي ازدواجية في المعايير، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حق الرد على داعش.

وقدم الرئيس السيسي العزاء للشعب المصري وأسر الضحايا، مشيًرا إلى أن المصاب هو مصاب مصر كلها، وأن هذه الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة مصر، وأعلن السيسي في كلمة له أن أول قراراته دعوة مجلس الدفاع الوطني للانعقاد والتباحث حول القرارات والإجراءات المقرر اتخاذها، وقام الرئيس السيسي بتوجيه وزير الخارجية بالتوجه إلى واشنطن لإجراء الاتصالات العاجلة مع الأمم المتحدة للمشاركة في اتخاذ قرارات مهمة ضد الإرهاب، مؤكدًا أنه قد آن الأوان لهزيمة الإرهاب مرة أخرى.

أسماء الشهداء

ميلاد مكين زكي- أبانوب عياد عطية- ماجد سليمان شحاتة- يوسف شكري يونان- كيرلس شكري فوزي- بيشوي أسطافنوس كامل- صموئيل أسطافنوس كامل- ملاك إبراهيم سنيوت- تواضروس يوسف تواضروس جرجس ميلاد سنيوت- مينا فايز عزيز- هاني عبد المسيح صليب- بيشوي عادل خلف- صموئيل ألهم ويلسن- عامل إفريقي يدعى ماثيو إياريجيا- عزت بشري نصيف- لوقا نجاتي- جابر منير عادلي- عصام بدار سمير- ملاك فرج إبرام- سامح صلاح فاروق.