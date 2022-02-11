لا تنخدعوا بسطوع الشمس.. تحذير من الأرصاد بشأن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية

كتب – أسامة علي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت غانم لمصراوي، الجمعة، إنه بالرغم من الاستقرار في الأحوال الجوية، وزيادة فترات سطوع الشمس، أطالب بعدم الانخداع بالطقس خلال فترات النهار وعدم تخفيف الملابس وارتداء الملابس الشتوية، موضحة أنه عند دخول فترات الليل ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ليصبح طقس شديد البرودة ليلا وحتى الساعات الأولى من الصباح.

وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد على استمرار ارتداء الملابس الشتوية حتى نهاية شهر فبراير وبدايات شهر مارس أو حتى انتهاء فصل الشتاء على الأقل، مشددة على ضرورة متابعة النشرات الجوية يوميا لمتابعة أي تغيير في الأحوال الجوية.