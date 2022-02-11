مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الجمعة 11 فبراير 2022
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

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كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 11/2/2022، الموافق 9 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:12 صباحًا
أذان الظهر 12:09 صباحاً
أذان العصر 3:15 مساءً
أذان المغرب 5:39 مساءً
أذان العشاء 6:57 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:17 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:14 صباحاً
موعد أذان العصر 3:19 مساءً
موعد أذان المغرب 5:42 مساءً
موعد أذان العشاء 7:01 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً
موعد أذان العصر 3:11 مساءً
موعد أذان المغرب 5:35 مساءً
موعد أذان العشاء 6:53 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:03 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:03 صباحاً
موعد أذان العصر 3:15 مساءً
موعد أذان المغرب 5:40 مساءً
موعد أذان العشاء 6:54 مساءً

للتفاصيل..

مواقيت الصلاة أوقات الصلاة صلاة الفجر

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