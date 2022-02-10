طلب إحاطة للحكومة بشأن تكرار الحوادث في محيط الحي السويسري بمدينة نصر

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن تكرار الحوادث بمحيط الحي السويسري بمدينة نصر في محافظة القاهرة أثناء عبور المشاة للطرق بعد أعمال التطوير التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة وتوسعاتها وحاجة إلى عديد من كباري المشاة أو مطبات تهدئة أو إشارات مرورية.

وأكد السلاب تلقيه شكاوى يومية من مختلف أنحاء مدينة نصر ومصر الجديدة بشأن حوادث الطرق التى يتعرض لها المواطنون أثناء مرور أى من الطرق والتي كانت منها محيط منطقة الحي السويسري خلال الفترة الماضية حيث تعرض عدد من المواطنين لحادثة كبيرة أثناء المرور وهو أمر بحسب الأهالي يتكرر على فترات زمنية قريبة وهو ما يحتاج لخطة من محافظة القاهرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لوضع خطة كباري مشاة بمختلف أنحاء مدينة نصر ومصر الجديدة وفق احتياجات المواطنين على أن تكون خلال مدة زمنية.

ولفت إلى أن الجميع يتفق ولا ينكر بأن ما حدث من توسعة لشوارع مدينة نصر ومصر الجديدة في وقت قياسي أمر غير مسبوق ويعد إضافة حقيقية ويحقق الغرض الأساسي وهو تحقيق السيولة المرورية، وهو الأمر الذي لابد أن يصاحبه تأمين عبور المشاة من خلال المطبات الصناعية بأنواعها المختلفة لإجبار السائقين على تهدئة السرعة وهي من أسهل الحلول وأسرعها حيث أنه لا يكفى وضع لافتة على مطلع أو مهبط كوبري تحذر من عبور المشاة، بل لا بد من تخصيص أماكن محددة يحترمها الجميع مشاة وسائقين، كما يجب عمل كباري مشاة صغيرة يستخدمها الشباب والأطفال فى الأماكن التى تسمح بذلك على أن يكون ذلك من خلال خطة شاملة ووفق خطة زمنية.