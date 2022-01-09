البحوث الفلكية ينشر صورة حديثة لنهر النيل من الفضاء

02:40 م الأحد 09 يناير 2022
البحوث الفلكية ينشر صورة حديثة لنهر النيل من الفضاء

نهر النيل

كتب- يوسف عفيفي:
نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورة حديثة التقطت من الأعلى لـ"نهر النيل - مصر" من الفضاء.
وأظهرت الصورة الحديثة، جمال نهر النيل أحد أطول أنهار العالم، حيث لاقت الصور استحسانا من المتابعين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق أحد المغردين قائلا: مصر قلبي، فيما قال آخر، الصورة فوق الرائعة سبحان الله".
ويعدّ النيل من الأنهار التي لها أهمية تاريخية منذ القدم، واكتسب أهميته لِما يضيفه من خيرات وثروات للأراضي التي يمر بها، فقد نشأ على ضفافه العديد من الحضارات القديمة، وربط وجوده البلاد ببعضها، علاوةً على أنه أكسب الأرض خصوبتها، فإنه وفر أيضًا حركة تجارية مهمة، ويعد كل من النيل الأبيض والنيل الأزرق المنابع الرئيسية لنهر النيل.
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