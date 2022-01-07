وفاة الدكتور عبدالله الصبان أستاذ الحديث بجامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

توفى قبل قليل، الدكتور عبدالله الصبان أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالزقازيق.

ونعت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالزقازيق، الدكتور عبدالله الصبان أستاذ الحديث، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور عبدالله الصبان أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالزقازيق، ضيفا دائما على البرامج الدينية بالتلفزيون المصري.