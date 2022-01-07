وفاة الدكتور عبدالله الصبان أستاذ الحديث بجامعة الأزهر

07:20 م الجمعة 07 يناير 2022
وفاة الدكتور عبدالله الصبان أستاذ الحديث بجامعة الأزهر

الدكتور عبدالله الصبان أستاذ الحديث بجامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

توفى قبل قليل، الدكتور عبدالله الصبان أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالزقازيق.

ونعت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالزقازيق، الدكتور عبدالله الصبان أستاذ الحديث، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور عبدالله الصبان أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالزقازيق، ضيفا دائما على البرامج الدينية بالتلفزيون المصري.

الدكتور عبدالله الصبان أستاذ الحديث بجامعة الأزهر جامعة الأزهر وفاة الدكتور عبدالله الصبان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا