محافظة الجيزة تعلن عن وظائف جديدة بـ 4500 جنيه شهريا - اعرف التفاصيل

10:41 ص الخميس 06 يناير 2022
محافظة الجيزة تعلن عن وظائف جديدة بـ 4500 جنيه شهريا - اعرف التفاصيل

محافظة الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة وذلك في أعمال الكنس وخلافه.

4500 شهرياً
قيمة الأجر الصافي للعامل بـ 150 جنيهًا للعمل لمدة 8 ساعات على مدار اليوم الواحد، ويقدر الراتب الشامل لمدة 30 يوماً بقيمة 4500 جنيه شهرياً.

المستندات المطلوبة
(صورة بطاقة الرقم القومي - شهادة تأدية الخدمة العسكرية).

أماكن التقديم
(الدقي - العجوزة - بولاق الدكرور - الوراق - شمال الجيزة - جنوب الجيزة - العمرانية - الطالبية - الهرم).

يتم تسليم الأوراق والمستندات المطلوبة اعتباراً من تاريخ اليوم الخميس 6 يناير وحتي يوم الاثنين 31/1/2022 علماً بأن العمل مستمر أيام العطلات.

محافظة الجيزة الجيزة قطاعات النظافة فرص العمل

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