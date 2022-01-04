​​بعد صورة الأسد النائم.. حكاية الأسد سلطان الذي انتحر حزنًا على مدربه

(مصراوي):

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صور أحد الأسود، مغمض العينين وكأن النوم غلبه أثناء أحد عروض سيرك الفنانة فاتن الحلو.

هذه الضجة دفعت الحلو لنفي هذه الرواية جملة وتفصيلًا، مؤكدة في تصريحات خاصة أن هذه الصورة تم التقاطها أثناء عرض شو يحيي خلاله الأسدُ الجمهورَ، وهذه الفقرة لها إضاءة ليزر قوية فأغمض الأسد عينَيه أثناء التقاط الصورة، وليس لأنه متعب ومرهق، إنما بسبب الإضاءة.

وشددت مدربة الأسود على أن تاريخ عائلتها في معاملة الأسود يضرب بها المثل، قائلة: هذه المهنة مهنتنا ومهنة أجدادنا، ولو أننا نسيء إلى الأسود لما توفى الأسد سلطان بعد رحيل جدي الفنان العالمي محمد الحلو، بأسبوع؛ حزنًا عليه..

وفيما يلي نستعرض قصة الأسد سلطان الذي أصيب بالاكتئاب وانتحر حزنا على مدربه الفنان العالمي الراحل محمد الحلو..

بداية القصة

في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وفي موسم التزاوج بين الحيوانات، حدث صراع بين أسدين (سلطان وجبار) على أنثى الأسد بالسيرك القومي فقام المدرب محمد الحلو بالفصل بينهما، مما ترك أثرا سيئا في نفسية "سلطان"، واعتقد أن الحلو يضطهده لصالح منافسه "جبار".

وأثناء قيام الحلو بتحية الجمهور فور انتهاء العرض ترك العصا من يده واتجه للجمهور يحييه قبل أن يدخل سلطان القفص، وهجم عليه فجأة وأنشب مخالبه في جنبه، قبل أن يتدخل رجال السيرك محاولين إنقاذ الحلو الذي سقط مغشيا عليه، ليتم نقله إلى المستشفى، ولكنه توفي بعد ذلك بأيام، وكانت آخر كلمة قالها محمد الحلو وهو يموت: "أوصيكو ما حدش يقتل سلطان.. وصية أمانة ما حدش يقتله".

بعد الحادث قرر مدير السيرك نقله إلى حديقة الحيوان باعتباره أسداً شرساً لا يصلح للتدريب ولا للعروض، فأصيب "سلطان" بالاكتئاب، وامتنع عدة أيام عن تناول الطعام، عندما حاولت إدارة الحديقة التسرية عنه فدفعت إليه بأنثى أسد بدلا من التي كانت سببا فيما حدث في السيرك القومي، إلا أنه قام بالهجوم عليها بشدة وطردها من قفصه، وبعد أسبوع تقريبا من وفاة الحلو فشلت إدارة حديقة الحوان في إنقاذ "سلطان" من نفسه، حيث قام بعض نفسه عدة عضات قاتلة فقام بقضم ذيله وذراعه الذي هجم به على "الحلو"، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة ندما على ما اقترفه في حق مدربه وصديقه "الحلو".

اقرأ أيضًا..

- "وكسة".. خبيرة في حقوق الحيوان تعلق على استخدام الأسود في السيرك

- "هيصة على الفاضي".. فاتن الحلو تكشف الأسباب الحقيقية لظهور الأسد نائمًا