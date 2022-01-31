بينها الخدمات الإعلانية.. ننشر تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

كما نشرت الجريدة قرار الرئيس بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وجاءت التعديلات على النحو التالي: