وزير النقل يقرر نزع ملكية أراضٍ وعقارات بالجيزة للمنفعة العامة

04:25 م الأحد 30 يناير 2022
وزير النقل يقرر نزع ملكية أراضٍ وعقارات بالجيزة للمنفعة العامة

كامل الوزير

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، رقم 747 لعام 2021.

ونص القرار في المادة الأولى على أن: نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف الرسمي المرفق بكتاب مديرية المساحة بالجيزة التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2020 باعتبار مشروع تطوير، وإنشاء قطاعات الطرق الدائري الأوسطي من أعمال المنفعة العامة.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

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كامل الوزير نزع ملكية أراضٍ الجيزة مديرية المساحة

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