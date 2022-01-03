"هيصة على الفاضي".. فاتن الحلو تكشف الأسباب الحقيقية لظهور الأسد نائمًا

كتب- مصراوي:

أعربت فاتن الحلو، مدربة الأسود، عن دهشتها من الضجة التي أُثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صورة التقطت لأحد الأسود وهو مغمض العينَين.

وتداول نشطاء على "فيسبوك" صور أحد الأسود، غلبه النوم أثناء أحد العروض، وعلق أحدهم: "لما تشتغل ٣ شفتات ورا بعض من غير راحة، الأسد نام في نص العرض فعلا".

وقالت الحلو، في تصريحات أدلت بها إلى "مصراوي": هذه الضجة مجرد زوبعة في فنجان، وقد تم التقاط الصورة أثناء عرض شو يحيي خلاله الأسدُ الجمهورَ، وهذه الفقرة لها إضاءة ليزر قوية فأغمض الأسد عينَيه أثناء التقاط الصورة، وليس لأنه متعب ومرهق، إنما بسبب الإضاءة، وهذا أمر طبيعي.

وتابعت مدربة الأسود: بعد التقاط الصورة، تداولها بعض رواد مواقع التواصل، معتقدين أن الأسد نائم، وهو أمر غير منطقي، فكيف ينام الأسد وهو واقف؟! وبعضهم كتب ساخرًا "الأسد لما يبقى مطبق ٣ شيفتات"، وهو مجرد إفيه ساخر وهزار، وتقريبًا الجماعة بتوع الرفق بالحيوان استغلوا الصور أو حد زقّهم علينا لا أعلم تحديدًا، و"الدنيا هاصِت على الفيسبوك".

وقالت الحلو، بشأن وجود أي إجراء رسمي من أية جهة حول هذه القضية: أنا متعودة على مثل هذه القصص من الجماعة بتوع الرفق بالحيوان، وكل موافقاتنا موجودة وكل أوراقنا سليمة، وعملنا يتم في النور ولا نخشى أحدًا، لأننا لا نفعل أي شيء مخالف، ولو على التريند مفيش مشكلة نبقى تريند؛ لأنه أمر غير مسيء لنا.

وأكملت مدربة الأسود: هذه المهنة مهنتنا ومهنة أجدادنا، ولو أننا نسيء إلى الأسود لما توفى الأسد سلطان بعد رحيل جدي الفنان العالمي محمد الحلو، بأسبوع؛ حزنًا عليه، فهل يعقل أننا الآن نعامل الحيوانات بأسلوب غير لائق، وقد كنا ننفق من رأسمالنا على أكل الأسود في فترة كورونا التي توقفنا فيها.​