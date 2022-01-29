23 ألف نسخة مباعة من عناوين ثقافتك كتابك فى معرض الكتاب

(مصراوي):

حققت عناوين مبادرة "ثقافتك كتابك" فى ظهورها الثانى بالدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب والتى أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال الدورة السابقة.

وتضم المبادرة مجموعة متميزة من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، ولا يتجاوز سعر الكتاب بها 20 جنيه لقب الأعلى رواجا حيث بلغ عدد نسخها المباعة قرابة 23 ألف نسخة خلال يومى 27، 28 يناير.

وشملت قائمتها العديد من العناوين منها من الأدب التمثيلي اليوناني، مسرحيات ميناندر، كتاب النفس، جمهورية افلاطون، فن الحب وعلاجه، جمال الدين الافغاني، البخلاء، الالياذة، الاوديسة، مسرحيات ارستوفانيس، مساجد مصر ٥ أجزاء، الديانة المصرية القديمة، نصوص مقدسة ونصوص دنيوية (جزئين)، مصر القديمة، تاريخ الحركة القومية (جزئين)، الثورة العرابية، الأصنام، الحماسة، شخصية مصر، الآلهة والناس في مصر، تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة"، عالم الفلسفة ، حورات الهوية المعرفية.

كما شملت القائمة، سلسلة ما، سلسلة رؤية، ابنة القس، التطرف الديني، سلسلة علوم القدماء، حكايات الولاد والأرض (جزئين)، الفتوحات المكية، قصص صينية، المعادي حدوتة، امرأة العزيز، الأعمال الكاملة لخيري شلبي، الوزارات ٤ اجزاء، المعجم الكبير، مذكرات سعد زغلول، كتب ذاكره الفن، أوراق من حياتي، رباعية الإسكندرية ٤ أجزاء، سبعون كتابا ف كتاب، مهن النشر، حفله مانيكان، وبالنجم هم يهتدون، اوروبا والاثار المصرية، دليل تنظيم المتاحف، التنميه والبيئة، نجيب محفوظ من القومية الي العالمية، في نور القرآن، لمن يهمه الامر، معجم التكنولوجيا الحيويه، أصل الحياة في الكون، العالم الثالث غدا.

هذا بالإضافة إلى الإقبال على سلسلة النشر الإقليمي من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي يبلغ سعرها جنيها واحدا ومجلة قطر الندي التى يبلغ سعرها 3 جنيهات.

جدير بالذكر أن مبادرة "ثقافتك كتابك" تهدف لتشجيع أبناء الوطن على القراءة والاطلاع واقتناء الكتب على طريق تطوير الوعى وإثراء الفكر الجمعى.