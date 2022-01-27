شيخ الأزهر ينعى الفقيه عبدالرحمن العدوي عضو هيئة كبار العلماء

03:04 م الخميس 27 يناير 2022
شيخ الأزهر ينعى الفقيه عبدالرحمن العدوي عضو هيئة كبار العلماء

الدكتور أحمد الطيب

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كتب- محمود مصطفى:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم الجليل الدكتور عبدالرحمن العدوي، عضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية وانتقل إلى جوار ربه فجر اليوم، عن عمر ناهز ٩٩ عامًا.

وذكر شيخ الأزهر للفقيد للراحل تميزه وتمكنه من تخصصه الدقيق في الفقه والأصول، وأنه لم يدخر جهدًا في خدمة الدعوة الإسلامية، وإثراء المكتبة الإسلامية بالكثير من المؤلفات والمقالات في الفقه والتفسير والدعوة، والتي ستظل مرجعًا للباحثين وطلاب العلم.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة العالم الجليل وتلامذته وطلاب العلم والعالم الإسلامي، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل علمه وعمَله في ميزان حسناته، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على أهله وذويه بالصبر والسلوان، {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

أحمد الطيب الأزهر الشريف هيئة كبار العلماء

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