طبيب مصري يفوز بشخصية العام بأستراليا تقديرا لجهوده في علاج المهمشين

07:25 م الثلاثاء 25 يناير 2022
طبيب مصري يفوز بشخصية العام بأستراليا تقديرا لجهوده في علاج المهمشين

الطبيب المصري الأسترالي الشاب دانيال نور

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كتب - أسامة علي:

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التهنئة إلى الطبيب المصري الأسترالي الشاب دانيال نور، لاختياره شخصية العام على مستوى أستراليا في فئة الشباب.

وفي سياق متصل، عبرت وزيرة الهجرة عن فخرها بما قدمه دانيال نور من خدمات إنسانية للمرضى والمهمشين في العديد من المناطق خلال جائحة كورونا، وحرصه على الدعم النفسي والطبي لهؤلاء المرضى، ضمن مبادرة "street side Medics"، التي دشنها وعددا من أصدقائه في القطاع الطبي الأمر الذي أهله إلى تكريم سابق على مستوى مقاطعة "New south wales" الأسترالية حتى أعلن رئيس الوزراء الأسترالي عن اختياره شخصية العام على مستوى أستراليا بالكامل في فئة الشباب.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود الشباب المصريين بالخارج، وحرصهم على بذل أقصى جهد ممكن لرفعة اسم بلدهم وإعلاء قيم المحبة والإنسانية، مؤكدة أن شباب مصر بالخارج حريصون على العطاء والتعاون بما يجعلهم مؤثرين للغاية وسط مجتمعاتهم الخارجية.

ورغم عمل دانيال نور بكامل طاقته في مستشفى "Royal North Shore"، إلا أنه قاد فريقا قوامه 145 متطوعا، انتشروا في أنحاء مدينة "نيو ساوث ويلز" وقدموا مساعداتهم لأكثر من 300 مشرد، ما أهّله ليتصدر قائمة الشباب في أستراليا لهذا العام.​

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