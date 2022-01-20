هل يتأثر موسم العمرة بعد عودة التباعد في المملكة.. مسؤول سعودي يُجيب

08:50 م الخميس 20 يناير 2022
هل يتأثر موسم العمرة بعد عودة التباعد في المملكة.. مسؤول سعودي يُجيب

المسجد الحرام

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كتب- يوسف عفيفي:

قال الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، إن العودة للتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة من جديد في المملكة لن يؤثر على رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية.

وأكد مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، لمصراوي، أن التباعد الاجتماعي حاليًا، يهدف إلى أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة لحماية المعتمرين والمصلين والزوار من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن ما يثار بشأن توقف منح التأشيرات للراغبين في السفر إلى المملكة، خصوصا تأشيرات العمرة، نتيجة متحور "أوميكرون" غير صحيح.

وأكد القرشي، أن منح التأشيرات لم يتوقف حتى الآن، قائلا:"لم نبلغ بشيء عن إيقاف العمرة حتى الآن بسبب كورونا -(متحور أوميكرون)-.. وليس هناك نية لوقف استقبال المعتمرين إطلاقا حتى الآن إن شاء الله".

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة، بشأن جائحة كورونا، هي نفس الإجراءات المعمول بها، وتتمثل في الحصول على اللقاح وعمل حجر مؤسسي لمدة 5 أيام للقادم إلى المملكة، مع إجراء مسحة في نهاية الحجر الصحي، ومن بعدها يمكن للمعتمر أداء مناسك العمرة وفق الاحترازات الصحية المعمول بها.

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