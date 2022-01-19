السياحة: القاهرة والغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد للزيارة خلال 2022

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اختيار مدينة القاهرة ضمن أهم 10 وجهات في العالم طبقاً لموقع Tripadvisor لعام 2022.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك تحت عنوان "المقصد السياحي الأكثر شهرة في العالم على موقع Tripadvisor لعام 2022 " نشر موقع CNN Travel تقريراً أشار خلاله إلى أنه وفقا لموقع TripAdvisor، الذى يعد من أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية، جاءت مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجاري.

ويؤكد اختيار مقاصد سياحية مصرية على نجاح المقصد السياحي المصرى وقدرته على جذب مزيد من السائحين من خلال تأكدهم من استمتاعهم بتجربة سياحية فريدة عند زيارتهم له.

يأتي هذه الاختيار، طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها، بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي الخاصة TripAdvisor.