أولى وثانية ثانوي.. مواصفات الورقـة الامتحانيـة لمادة الكيمياء

04:00 م الإثنين 17 يناير 2022
أولى وثانية ثانوي.. مواصفات الورقـة الامتحانيـة لمادة الكيمياء

وزارة التربية والتعليم

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كتب - أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات الورقة الامتحانية لامتحان مادة الكيمياء للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022.

وجاءت مواصفات الورقة الامتحانية كالتالي :

الصف الأول الثانوي

المستويات المعرفية تمثل 50% فهم و40% تطبيق والمستويات العليا 10%، توزع على الباب الأول والثاني والثالث باجمالى 10 للفهم، و8 للتطبيق و2 مستويات عليا وتخصص 20 درجة.

الصف الثاني الثانوي

المستويات المعرفية تمثل 40 % فهم و40% تطبيق والمستويات العليا 20%، توزع على الباب الأول والثانى باجمالى 12، و12 للتطبيق و6 مستويات عليا وتخصص لها 30 درجة.

و قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسي الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، تجري امتحان الصف الأول الثانوي في الفترة بين السبت 22/1/2022 وحتى الأربعاء 2/2/2022.

فيما تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي المقام في الفترة بين الأحد 23/1/2022 وحتى الخميس 3/2/2022 .

وزارة التربية والتعليم مواصفات الورقة الامتحانية مادة الكيمياء الفصل الدراسي الأول امتحانات

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