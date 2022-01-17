أعراض أوميكرون.. هل تغيّر الصوت من ملامح الإصابة بمتحور كورونا؟

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أشرف العدوي، استشاري الأمراض الصدرية والخبير بمنظمة الصحة العالمية، إن تغير الصوت قد يكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا ومتحوره أوميكرون.

وأضاف العدوي لمصراوي: "هذا أمر وارد، لأننا نتعامل مع مرض له العديد من الأعراض المتنوعة والمختلفة، وقد يشمل: ارتفاع درجة الحرارة، والرشح، والزكام، أو فقدان في حاستي الشم والتذوق رغم أنها من الأعراض الأقل شيوعا مع أوميكرون".

ولفت إلى أن الأعراض تشمل كذلك: الإسهال، والتكسير في الجسم، والشعور بالإرهاق، والكحة، والنهجان، ولكن ليس كل المصابين يعانون من هذه الأعراض.

وأكد العدوي أن هناك حالات بسيطة قد لا يكون لديهم كل هذه الأعراض، مشددا على ضرورة حماية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والتوجه للفحص الطبي فور ظهور الأعراض لسرعة احتواء الإصابة بسرعة.

وقال: "التشخيص والتدخل المبكر يعطي نتائج أفضل".

كانت وزارة الصحة حددت الأعراض الأكثر شيوعا للإصابة متحور أوميكرون، وهي: الصداع، الرشح، العطس، الشعور بالتعب والإجهاد، واحتقان وجفاف الحلق، صعوبة البلع.

أما الأعراض الأقل شيوعا: الكحة، الرعشة، ارتفاع درجة الحرارة، في حين كانت الأعراض النادرة: ألم الصدر، ضيق التنفس، فقدان حاسة الشم والتذوق.