على الهواء.. الإعلامي يوسف الحسيني يعلن إصابته بالمتحور "أوميكرون" - فيديو

أعلن الإعلامي يوسف الحسيني، عن إصابته بالمتحور أوميكرون على الهواء.

وقال "يوسف الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "من غير ما يكون عندنا قلق أنا غالبا عندي أوميكرون، لذلك مقدرتش أحضر للبرنامج أمس".

وأضاف "الحسيني": "أنا جاي النهارده مخصوص علشان لازم يكون فيه تأبين للأستاذ الراحل وائل الإبراشي من داخل الأستوديو الذي بدأ فيه هذا البرنامج".