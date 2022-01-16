على الهواء.. الإعلامي يوسف الحسيني يعلن إصابته بالمتحور "أوميكرون" - فيديو
أعلن الإعلامي يوسف الحسيني، عن إصابته بالمتحور أوميكرون على الهواء.
وقال "يوسف الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "من غير ما يكون عندنا قلق أنا غالبا عندي أوميكرون، لذلك مقدرتش أحضر للبرنامج أمس".
وأضاف "الحسيني": "أنا جاي النهارده مخصوص علشان لازم يكون فيه تأبين للأستاذ الراحل وائل الإبراشي من داخل الأستوديو الذي بدأ فيه هذا البرنامج".
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