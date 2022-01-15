25 يناير.. حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم في الجامعة الأمريكية

(مصراوي):

يقام مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير الحالي، حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، في دورتها الثامنة، بالجامعة الأمريكية بالتحرير، بعد تأجيل الحفل الذي كان يقام يوم 3 ديسمبر، من كل عام، تزامنا مع ذكرى رحيل أحمد فؤاد نجم، وذلك لتعذر حجز مكان مناسب لإقامة الحفل، فى ظل ظروف التخوف من انتشار فيروس كورونا المنتشر فى جميع أنحاء العالم.

وأعلن مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم، لشعر العامية المصرية، فتح باب التقدم للجائزة في دورتها الثامنة اعتبارًا من يوم 27 مايو 2021، وحتى يوم 25 يوليو 2021.

وتبلغ قيمة جوائز الأعمال الشعرية 150 ألف جنيه، 100 ألف جنيه تقسم بالتساوي على المتسابقين العشرة الأوائل، و50 ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة ولا يجوز تقسيمها.

وتقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية بشرط موافقة الشاعر موافقة كتابية على التقدم للجائزة وقبولها في حالة فوزه بها.

أما عن شروط التقدم للجائزة في "فئة الأعمال النقدية"، فيجب أن يكون العمل كتابًا منشورًا أو بحثًا للحصول على درجة الدكتوراة أو الماجستير باللغة العربية، ويكون صدر أو أُجيز خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية موعد التقديم في 25 يوليو 2021، وأن يتناول العمل شعر العامية المصرية، ولا يشترط في هذا الفرع حدا أقصى للسن.

يذكر أن جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، أطلقت عام 2014، ويضم مجلس أمناء الجائزة كلا من الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داود، والمخرج محمد العدل والمخرج مجدي أحمد علي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.