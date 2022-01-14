إغلاق وتشميع مطعم مشويات شهير في أوسيم (فيديو)

07:23 م الجمعة 14 يناير 2022
إغلاق وتشميع مطعم مشويات شهير في أوسيم (فيديو)

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

(مصراوي):

وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وشنت المحافظة من خلال مركز ومدينة أوسيم وشرطه المرافق وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والأغذية حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق في مركز أوسيم لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع مطعم مشويات في منطقة الحفرية بنطاق البراجيل، بعد ضبط لحوم وسلع غذائية مجهوله المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعه فرج عبدالله رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وتأتي الحملات انطلاقًا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.

أحمد راشد الجيزة تشميع مطعم مشويات أوسيم

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