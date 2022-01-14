برلماني: استلام شهادة الأكاديمية الوطنية من السيسي إنجاز استثنائي

(مصراوي):

قال النائب إبراهيم محمد الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، أنه شعر بالفخر في اللحظة التي تسلم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهادة اعتماد المؤسسة الوطنية لتدريب الشباب، من ممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية "ACCET"، على هامش فعاليات اليوم الأخير من منتدى شباب العالم المقام في مدينة شرم الشيخ منذ العاشر من يناير الجاري.

وأضاف "الديب"، أن حديث ممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية، وصفه لما تم بأنه "إنجاز استثنائي"، لم يشهد تسجيل أي قصور من الأكاديمية، وأن الأكاديمية تفي بجميع المعايير في مجال العلاقات المهنية والأهداف والبرامج والمواد التعليمية و مؤهلات المعلمين والإشراف التعليمي ورضا الطلاب، أمر يدعو إلى الفخر لأن كل ما قيل لم يكن على لسان مسئول مصري وإنما على لسان ممثل هيئة أمريكية للاعتماد تعمل منذ سبعينات القرن الماضي.

وأضاف، أنه على ثقة بأن الأكاديمية، والبرامج الرئاسية، ستفرز المزيد من النجاحات، وستخرج أجيال من القادة الحقيقيين لأن اختباراتها صارمة ولا مكان فيها للوساطة والمحسوبية، وأن المعيار الأول هو الكفاءة والكفاءة وفقط، وهو ما يؤكد أننا أمام مصنع للقادة وللشباب الذين سيقودون مصر في المستقبل.

وأوضح "الديب"، أن منتدى شباب العالم بكل جلساته، يدعو إلى الفخر، وأظهر احترام مؤسسات العالم للقيادة المصرية، وللشباب المصري، وهو ما ظهر جليًا في كلمات كل المتحدثين الذي أشادوا بمصر وتجربتها وريادتها في كثير من المجالات.