في كل محنة فرصة.. السيسي مستشهداً بـ"فورد": خطر التغيرات المناخية سيتم مجابهته

كتب- أحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض الذي يستطيع أن يدمر ويهدم، ويصلح أيضًا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم عن التغير المناخي، في يومه الثاني، اليوم الثلاثاء: مش هاقول إني مش مستشعر الخطر في التغيرات المناخية، باقول للشباب لازم تعرفوا إن الإنسان قادر على الإعمار.

وأضاف السيسي: كان في أمريكا من 130 سنة تقريبًا حجم روث مخلفات الخيول يصل في بعض الأماكن إلى 5 أدوار، وكان بداية التحرك الإنساني، زي ما باقول في كل محنة فيه فرصة، كان بداية صناعة السيارات في أمريكا في هذا الوقت، ووجد الفرصة السيد فورد، صانع السيارات الشهير.

واستطرد السيسي: بنقول فيه 8 سنين جايين، اللي باقوله مش معناه إننا كمسؤولين مفيش خطر، لازم تتأكدوا إن الخطر سيتم مجابهته والتعامل معه من الجميع؛ لأن يتضمن فرصة.. هناك مئات الملايين من الفرص، تصوروا حجم السيارات الكهربائية اللي ممكن تطلع في 8 سنين، ممكن تبقى قد إيه؟ 10% ولا 20%؟ هي دي الفرصة.

شارك في الحلقة النقاشية كل من: السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومستشار مجموعة المفاوضين الأفارقة، وكاسي فلاين المستشار الاستراتيجي بشأن تغير المناخ بالمكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعقيل حاجات مؤسس شركة للاستشارات البيئية والتنموية في إفريقيا، وكريم طراف مؤسس شركة (هوا- سوا) ، وماركو شلتس باحث واستشاري بمؤسسة "أوبن إيرث"، إلى جانب مجموعة من المتحدثين عن بُعد.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.