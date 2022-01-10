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مسؤول بهيئة إنقاذ الطفولة: نعمل مع التضامن لتكون مصر بدون دور أيتام في عام 2025

02:08 ص الإثنين 10 يناير 2022
مسؤول بهيئة إنقاذ الطفولة: نعمل مع التضامن لتكون مصر بدون دور أيتام في عام 2025

وزارة التضامن

كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد مؤمن مدير برامج اللاجئين والمهارات بهيئة إنقاذ الطفولة الدولية وأحدالمشاركين في ورش العمل الخاصة بمنتدى شباب العالم وخاصة الورش الخاصة بالتعليم ما بعد الجائحة، إن النسخة الرابعة للمنتدى ستتناول أوضاع اللاجئين حول العالم وخاصة أن هناك خمسة وثلاثين مليون طفل يعانون كثيرا كونهم لاجئين وخاصة في كيفية حصولهم على التعليم.

وأضاف مؤمن في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك مسارات مختلفة بهيئة إنقاذ الطفل و مبادرات صحية مثل الكشف عن التقزم وغيره من الأمراض التي تصيب الأطفال في سن مبكر.. مؤكدا أن الهيئة تعمل مع وزارة التضامن بمصر فيما يتعلق بدور الأيتام لتكون مصر بدون دور أيتام في 2025.

وأشاد مؤمن بما يحدث في مصر حاليا خطوات كبيرة جدا وجادة لتمكين الشباب متمنيا أن تشهد النسخة المقبلة لمنتدى شباب العالم أن يكون هناك لاجئين يعيشون في مصر، يشاركون في المنتدي.

أوضاع اللاجئين وزارة التضامن هيئة إنقاذ الطفولة الدولية المهندس محمد مؤمن مصر بدون دور أيتام عام 2025

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