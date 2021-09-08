Masrawy logo white

العناني يناقش سبل دعم منتج السياحة الثقافية في مصر ودفع مزيد من الحركة الوافدة

07:59 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة

كتب يوسف عفيفي:

عقد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء الثلاثاء، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل دعم منتج السياحة الثقافية في مصر والنهوض به ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إليه، وذلك بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورؤساء لجان تسيير أعمال كل من غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية، وعدد من أعضاء الغرفتين، وبعض رؤساء و أعضاء الشركات العاملة في مجال السياحة الثقافية.

وبحسب بيان اليوم، ناقش الاجتماع، آليات دعم السياحة الثقافية التي تضررت كثيراً مؤخرا بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومناقشة مقترح استحداث تصاريح زيارة مجمعة للأماكن الأثرية المختلفة للرحلات السياحية والنيلية على غرار تصاريح كايرو باس والأقصر باس.

كما تم مناقشة أهمية ربط مدن البحر الأحمر بوادي النيل من خلال البرامج السياحية التي تقوم بتنظيمها الشركات لدمج منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية بما يساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري.

وحث الوزير، الشركات السياحية على إدراج في برامجهم السياحية التي يقوموا بتنظيمها زيارة الأسواق التقليدية الخاصة ببيع السلع والمنتجات والحرف اليدوية الموجودة بالمحافظات السياحية وخاصة في محافظات الأقصر وأسوان، ووجه بإعداد مقترح خطة تحفيزية لتنفيذ ذلك.

كما تطرق اللقاء لمناقشة مقترح الاحتفال بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به سنوياً يوم 27 سبتمبر، من خلال مقترح دعوة مجموعة من سفراء دول العالم بالقاهرة لزيارة محافظة أسوان والمناطق السياحية والأثرية بها.

خالد العناني وزير السياحة السياحة الثقافية

الخبر التالى:

إحباط محاولة تهريب حقن "خشونة المفاصل" مع راكب بمطار شرم الشيخ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا