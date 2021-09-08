Masrawy logo white

"بنتي كانت ضايعة".. أول تعليق من والدة طالبة أسيوط بعد تدخل الرئيس السيسي

01:01 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
"بنتي كانت ضايعة".. أول تعليق من والدة طالبة أسيوط بعد تدخل الرئيس السيسي

الطالبة منه الله هشام حسن ثابت

كتب- محمد عمارة:

وجهت والدة الطالبة منه الله هشام حسن ثابت، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد استجابته لاستغاثة الأسرة بعد تعرضها لحادث دهس من سيارة نقل.

وقالت والدة الطالبة لمصراوي عقب بيان الرئاسة، إن ابنتها كانت تقول لها دائما "يا ماما هترتاحي و مش هتعبك".

وتابعت: "بنتي كانت ضايعة والحمد الله أن ليها أمل بعد تدخل الرئيس وهي حاليا انتقلت إلى مستشفى تابعة للقوات المسلحة".

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السیسي، وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للطالبة منه الله هشام حسن ثابت بالصف الثالث الإعدادي البالغة من العمر 14 عاما، من محافظة أسيوط، والتي كانت قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل، وذلك حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

240717231_1240944202994916_7651872532613482263_n

الطالبة منه الله هشام حسن ثابت الرئيس عبدالفتاح السيسي حادث دهس

الخبر التالى:

شخص يدَّعي علاجه كل الأمراض ويقترح بإنشاء العيادة الخضراء "تدر دخلًا أعلى من قناة السويس".. و"الأطباء" ترد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا