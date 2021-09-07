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"الزراعة": لأول مرة تطبيق التلقيح الاصطناعي للماشية بواحة سيوة في إطار "حياة كريمة" -صور

04:39 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
"الزراعة": لأول مرة تطبيق التلقيح الاصطناعي للماشية بواحة سيوة في إطار "حياة كريمة" -صور

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

قال د.هاني حسن، مدير معهد التناسليات، إن المعهد وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح، قام بتنظيم قافلة بيطرية إلى واحة سيوة ضمن المساهمة في مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.

وتقوم القافلة البيطرية بعمليات التلقيح الاصطناعي لأول مرة في الواحة، وبغرض التحسين الوراثي للسلالات المحلية من الأبقار المحلية لصغار المربين؛ الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، وأيضًا رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وأضاف حسن أنه تم تدريب أطباء الواحة على أعمال التلقيح الاصطناعي وأعمال الفحص التناسلي.

تلقيح الماشية التلقيح الصناعي قافلة بيطرية واحة سيوة حياة كريمة

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