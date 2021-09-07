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السيسي يدشن وحدات متحركة جديدة للسكة الحديد

12:07 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
السيسي يدشن وحدات متحركة جديدة للسكة الحديد

السيسي يدشن وحدات متحركة جديدة للسكة الحديد

كتب – أسامة علي:

دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحدات متحركة جديدة للسكة الحديد.

وبحسب قناة إكسترا نيوز، تفقد الرئيس السيسي، عربات قطارات المونوريل، وعربات المترو، والقطار السريع، التى وصلت إلى أرض ميناء الإسكندرية، لتدخل الخدمة فور انتهاء أعمال الإنشاءات والمشروعات، التى تجرى على قدم وساق.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، عملية التطوير فى مرافق ميناء الإسكندرية البحرى خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، ومستودعات التخزين الحديثة، بحضور كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

الرئيس السيسي السكة الحديد كامل الوزير وزارة النقل قطارات المونوريل

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