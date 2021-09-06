"الصحة" تقرر تكليف 5 آلاف صيدلي من "دفعة 2018"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب تسجيل الرغبات لتكليف 5 آلاف صيدلي من خريجي دفعة 2018، الذين سجلوا رغبات في الحركة السابقة ولم يتم تكليفهم.

وأوضحت الوزارة في إعلانها أنه سيتم فتح التسجيل بداية من اليوم ولمدة أسبوعين.

وأشارت إلى أنه سيتم التوزيع طبقا للاحتياجات والرغبات والمجموع.

ولتسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني: اضغط هنا