علشان ناخد المناعة الجماعية.. السيسي يطالب بتطعيم طلاب الثانوية العامة ضد كورونا
كتب- محمد نصار:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحرص على الامتهاء من تطعيم أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وقال السيسي، خلال احتفالية صندوق تحيا مصر: حريصون على تطعيم أعضاء هيئه التدريس وطلبة الجامعات في أقرب وقت.
وتابع الرئيس: لو في فرصة ننزل كمان لطلبة الثانوي نعمل كده علشان ناخد المناعة الجماعية اللي بنقول عليها.
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