علشان ناخد المناعة الجماعية.. السيسي يطالب بتطعيم طلاب الثانوية العامة ضد كورونا

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحرص على الامتهاء من تطعيم أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقال السيسي، خلال احتفالية صندوق تحيا مصر: حريصون على تطعيم أعضاء هيئه التدريس وطلبة الجامعات في أقرب وقت.

وتابع الرئيس: لو في فرصة ننزل كمان لطلبة الثانوي نعمل كده علشان ناخد المناعة الجماعية اللي بنقول عليها.