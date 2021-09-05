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علشان ناخد المناعة الجماعية.. السيسي يطالب بتطعيم طلاب الثانوية العامة ضد كورونا

11:28 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
علشان ناخد المناعة الجماعية.. السيسي يطالب بتطعيم طلاب الثانوية العامة ضد كورونا

الرئيس-عبدالفتاح-السيسى

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحرص على الامتهاء من تطعيم أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقال السيسي، خلال احتفالية صندوق تحيا مصر: حريصون على تطعيم أعضاء هيئه التدريس وطلبة الجامعات في أقرب وقت.

وتابع الرئيس: لو في فرصة ننزل كمان لطلبة الثانوي نعمل كده علشان ناخد المناعة الجماعية اللي بنقول عليها.

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