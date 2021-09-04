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الجيزة: ترميم طبقة الرصف بشارع ناهيا ببولاق الدكرور- فيديو

02:32 م السبت 04 سبتمبر 2021
الجيزة: ترميم طبقة الرصف بشارع ناهيا ببولاق الدكرور- فيديو

محافظة الجيزه ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها نفذت من خلال حي بولاق الدكرور، أعمال ترميم طبقة الرصف بشارع ناهيا وتمهيد الطريق بالكامل للتيسير على المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتنفيذ خطة لتطوير العديد من المحاور المرورية الهامة بكافة القطاعات في إطار تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية.

الجيزة بولاق الدكرور أحمد راشد ترميم طبقة الرصف

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