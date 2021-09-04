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السيسي: الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص "خطوة مهمة"

02:22 م السبت 04 سبتمبر 2021
السيسي: الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص "خطوة مهمة"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، وما جرى إنجازه على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية.

وقال الرئيس السيسي - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، عقب انتهاء مباحثاتهما الثنائية بقصر الاتحادية - إن الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص - الذي ترأسه الرئيس ونظيره القبرصي - "خطوة مهمة في العلاقة بين البلدين".

وأضاف الرئيس السيسي أن اللجنة ستصبح إطارا للتعاون الثنائي بين البلدين، وستحقق نقلة نوعية بين البلدين؛ لمواجهة التحديات وستكون خطوة ملموسة في التعاون على كافة الأصعدة.​

الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة الحكومية العليا مصر قبرص السيسي مؤتمر صحفي

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