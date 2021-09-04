الجيزة تتسلم 16 كرسي كهربائي متحرك للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة بالواحات البحرية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن تسلمها نحو ١٦ كرسي كهربائي متحرك للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة بمركز الواحات البحرية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وبحسب بيان اليوم، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تحقيق التنسيق بين أجهزة المحافظة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة الأسر الأكثر احتياجآ، مشيرا إلى أن دور جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني يعد دعامة حقيقية ودعما للجهاز الحكومي لأداء مهمته في خدمة المواطنين خاصة في معاونة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

وشدد المحافظ في بيان اليوم، على الأجهزة التنفيذية بتحقيق تعاونا مثمرا مع تلك الجهات لتحقيق التنمية المستدامة لمواطني القرى الأكثر احتياجا.

ومن جانبها، أشارت هند عبد الحليم نائب المحافظ، إلى أن محافظة الجيزة من خلال مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، نفذت عددا من الأنشطة الخدمية بالتعاون مع مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية (ليلة القدر) لدعم أبناء الواحات البحرية بعدد من المشروعات للتسهيل عليهم.

ونوه إلى أن التعاون مع المؤسسة قد أسفر عن تسليم عدد ١٦ كرسي كهربائي متحرك للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة من أبناء الأسر الأكثر احتياجا بالمركز، بالإضافة إلى تقديم المؤسسة عددا من المشروعات الخدمية الأخرى لفتح آفاق عمل للأسر مثل مشروعات الخياطة إلى جانب دعم القرى بالقوافل الطبية المجانية وتلبية الاحتياجات الضرورية لهم.