ضمن "حياة كريمة".. الزراعة: الموافقة على 654 مشروعا للنفع العام

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي مشروعات المنفعة العامة التي تم الموافقة عليها في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، بلغت حوالي 654 مشروعًا على مستوى كافة محافظات الجمهورية على مساحة إجمالية بلغت 2643 فدانا.

وأوضح وزير الزراعة، في بيان، اليوم الخميس، أن تلك المشروعات يأتي من بينها 61 مدرسة حكومية، و333 محطة صرف صحي ومعالجة صرف صحي، و8 وحدات بيطرية، و59 مركز شباب، فضلا عن 38 مجمع خدمات متكاملة.

وأضاف وزير الزراعة: من بين تلك المشروعات أيضا 27 وحدة صحية، ونقطة إسعاف، و11 مجمعا زراعيا للخدمات البيطرية، و16 مركزا لتجميع الألبان، و6 مكاتب بريد.

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